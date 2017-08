Już tylko kilka dni zostało do gali Fight Exclusive Night "Summer Edition"

– Mogę obiecać, że szykujemy kilka niespodzianek i nasi kibice będą pozytywnie zaskoczeni, gdy dowiedzą się, kto jeszcze wystąpi na FEN 18. To nie będą uzupełnienia karty walk, a wzmocnienia. Czeka nas jeden pojedynek w wadze ciężkiej - tylko tyle mogę powiedzieć. Każde starcie będzie budziło emocje i o to nam chodziło. Chcemy stworzyć mocną całą kartę, a nie bazować tylko na jednym czy dwóch starciach – zapewnia Paweł Jóźwiak, właściciel FEN.

Przypomnijmy, że nie Igor Poteria (3-1, 3 KO), a Khanin Aleksandr (2-0) będzie rywalem Wojciecha Janusza (4-3, 1 KO, 2 SUB) podczas Fight Exclusive Night 18 "Summer Edition". Ukrainiec wypadł z karty walk z powodu kamieni nerkowych.

Karta walk FEN18:

Daguir Imavov VS Kamil Łebkowski - 66 kg

Marcin Naruszczka VS Andrzej Grzebyk - 84 kg

Aleksander Georgas VS Bartłomiej Kopera - 66 kg



Mateusz Duczmal VS Artur Bizewski - 95 kg*



TBA VS Mateusz Rębecki - 70 kg



Khanin Aleksandr VS Wojciech Janusz - 93 kg

Mateusz Łazowski VS Marcin Sianos - 120 kg

Tomasz Romanowski VS Igor Michaliszyn - 77 kg

Tomasz Stasiak VS Łukasz Stanek - 77 kg

Marek Woroncow VS Filip Tomczak - 84 kg

Mateusz Symoczko VS Piotr Walawski - 84 kg

Piotr Tutkowski VS Adrian Błeszyński - 77 kg

* formuła K-1

Gala odbędzie się w Koszalinie, w głównej Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin). Bilety dostępne są na www.bilety-fen-mma.com.