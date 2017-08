Barcelona wstrzymuje transfer Neymara? Debiut w PSG opóźniony

Choć transfer Neymara z Barcelony do PSG został oficjalnie potwierdzony w zeszłym tygodniu, formalnie operacja nie została jeszcze sfinalizowana. Francuski klub wciąż nie otrzymał Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (CIT), który jest konieczny do zamknięcia transferu i włączenia piłkarza do kadry zespołu.

Według katalońskiego dziennika "Sport" Barcelona uzgodniła z Hiszpańską Federacją Piłkarską (RFEF), że dokumenty nie zostaną przesłane Francuzom, póki kwota 222 mln euro, za którą piłkarz został wykupiony, nie znajdzie się na koncie katalońskiego klubu. Barcelona w dalszym ciągu oczekuje na przelew. W piątek prawnicy Neymara przekazali Hiszpanom czek na kwotę aktywującą klauzulę wykupu piłkarza.

Internetowe wydanie dziennika "AS" dodaje, że PSG pracuje nad dopełnieniem formalności i umożliwieniem Neymarowi gry przeciwko Guingamp. Jeśli jednak paryżanie nie otrzymają w czwartek CIT piłkarza, jego debiut będzie musiał zostać opóźniony.

Transfer stulecia

Transfer Neymara z Barcelony do PSG został najdroższym w historii piłki nożnej - zawodnik kosztował wicemistrzów Francji 222 mln euro. Piłkarz aktywował swoją klauzulę wykupu sam, ale pieniądze, za które to zrobił, miały pochodzić od jednej ze spółek powiązanych z właścicielem PSG Nasserem Al-Khelaifim. W ten sposób paryżanie mieli uniknąć regulacji Finansowego Fair Play, które uniemożliwiłyby klubowi kupno Brazylijczyka bez jednoczesnej sprzedaży gwiazd z obecnej kadry. - Nie wiem, skąd pochodzą te pieniądze, ale należą do PSG - wyznał prawnik Neymara Juan de Dios Crespo.

W nowym klubie Neymar występować będzie z numerem 10. Jak sam twierdzi, na zaskakujący transfer zdecydował się, szukając nowych wyzwań. Gra w PSG, gdzie będzie liderem, ma ułatwić mu rywalizację o Złotą Piłkę z Cristiano Ronaldo i Lionelem Messim.