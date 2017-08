Manchester United mógł pozyskać Isco, ale zrezygnował przez absurdalny powód

łg, ESPN

Juventus - Real (DAVE THOMPSON/AP)

W ostatnich miesiącach Isco wyrósł na pierwszoplanową postać Realu Madryt. Co ciekawe, zamiast do Madrytu, mógł trafić do Manchesteru United, ale o braku oferty zadecydowała dziwna rekomendacja obserwatora.

Obserwatorzy "Czerwonych Diabłów" obserwowali Isco kilka razy, ale ostateczny werdykt brzmiał: - Jest dobry, ale niewystarczająco szybki, a do tego jego głowa jest zbyt duża jak na niego ciało - tak brzmiał ostateczny werdykt w sprawie hiszpańskiego piłkarza według ESPN. Teraz Manchester ma czego żałować. We wtorkowym meczu o Superpuchar Europy podopieczni Jose Mourinho przegrali 1-2 z Realem Madryt, a Isco został najlepszym piłkarzem spotkania.

