Transfery. Borussia Dortmund podała cenę za Ousmane Dembele. Barcelona może z niego zrezygnować

Dyrektor generalny BVB Hans-Joachim Watzke niedawno zasugerował, że jego klub odrzuci pierwszą ofertę Barcelony w wysokości ok. 100 mln euro. We wtorek przedstawiciele Barcelony udali się do Dortmundu, gdzie usłyszeli kwotę 150 mln euro. Niemiecki klub pozyskał 20-letniego Francuza z Rennes zaledwie rok temu za 15 mln. W swoim debiutanckim sezonie w Bundeslidze strzelił sześć goli.

BVB obawia się, że nie znalazłaby odpowiedniego następcy Dembele przed zamknięciem okna transferowego. Tak wysoka kwota ma odstraszyć Barcelonę, która poszuka innego następcy Neymara - sprzedanego do Paris Saint-Germain za 222 mln euro. "Duma Katalonii" interesuje się również Philippe Coutinho z Liverpoolu, ale Anglicy również ani myślą o sprzedaży swojej gwiazdy.