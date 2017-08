AC Milan chce pozyskać Aubameyanga

AC Milan jest jednym z najbardziej aktywnych graczy na rynku w tym oknie transferowym. Szefowie klubu z Mediolanu przeprowadzili już kilka głośnych transferów, ale nie zamierzają na nich poprzestać. Teraz ich priorytetem jest znalezienie klasowego napastnika, a jednym z głównych kandydatów do transferu został Pierre-Emerick Aubameyang.

Od wielu tygodni mówi się o tym, że Aubameyang może odejść z Borussii Dortmund. Gabończyk łączony był z transferem do PSG i do Chin, żadna z transakcji jednak nie wypaliła. Kiedy temat nieco ucichł, do gry wszedł dyrektor sportowy AC Milan - Massimiliano Mirabelli.

- Aubameyang to moje przeznaczenie. To pierwszy piłkarz, jakiego pojechałem obserwować na żywo. Czy to on będzie nowym napastnikiem Milanu? Pracujemy nad tym i nie możemy popełnić błędu. Poza Aubameyangiem na naszej liście znajdują się też nazwiska Nikoli Kalinicia oraz Diego Costy - powiedział działacz mediolańskiego klubu.

Gdyby Aubameyang zdecydował się na transfer do Milanu, byłby to jego powrót do drużyny Rossoneri. Gabończyk do Mediolanu pierwszy raz trafił bowiem jako 18-latek, w styczniu 2017 roku. Napastnik nigdy nie zadebiutował jednak w pierwszej drużynie, głównie był wypożyczany, aż w końcu odszedł do Saint-Etienne, skąd później przeniósł się do Borussii Dortmund.