Transfery. Wisła Kraków wypożyczyła piłkarza FC Porto

27-latek w Krakowie przebywa już od kilku dni. Piłkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne i w środę zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Białej Gwiazdy.

Portugalczyk od lipca 2016 roku jest piłkarzem FC Porto, które wykupiło go po bardzo dobrym sezonie w Boaviscie. W sezonie 2015/16 w 31 meczach ligowych Ze Manuel zdobył 6 bramek i zaliczył dwie asysty. Skrzydłowy po transferze na Estadio do Dragao nie doczekał się jednak debiutu w ekipie Smoków i został wypożyczony do Vitorii Setubal, gdzie był podstawowym piłkarzem. W 33 meczach dla 12. drużyny portugalskiej ekstraklasy Ze Manuel zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Ze Manuel jest nominalnym skrzydłowym, który może grać również jako wysunięty napastnik. Piłkarz może stworzyć świetny duet z Carlitosem, który do Wisły Kraków przyszedł w lipcu z Villarreal i w czterech meczach Ekstraklasy zdobył już dwa gole.