Serie A. Kosmiczne oczekiwania agenta Ibrahimovicia. Milion euro za każdy mecz dla Milanu?

Zlatan Ibrahimović wiosną zerwał więzadła w kolanie. Przez kontuzję Szwed stracił końcówkę zeszłego sezonu, a do gry najprawdopodobniej wróci on dopiero za kilka miesięcy. Mimo tego wiele klubów jest zainteresowanych usługami napastnika, jego powrotu do Mediolanu bardzo chcą właściciele Milanu.

Na dużym zainteresowaniu Ibrahimoviciem chce skorzystać jego agent - Mino Raiola, który postawił właścicielom Milanu kosmiczne żądania. Raiola chciałby, aby Ibrahimović za podpisanie kontraktu obowiązującego do czerwca przyszłego roku, otrzymał milion euro. To jednak nie wszystko. 35-latek miałby dostawać milion euro za każdy mecz rozegrany dla Rossonerich.

Włoska La Repubblica, która podała informację o rozmowach Raioli z Milanem twierdzi, że przedstawienie takich żądań jest jedynie grą agenta Ibrahimovicia, który czeka na najlepszą propozycję. Niektóre media twierdzą, że Szwed przedłuży kontrakt z Manchesterem United, co miały potwierdzić słowa Jose Mourinho na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem o Superpuchar Europy z Realem Madryt, przegranym przez Czerwone Diabły 1-2.

- Ibrahimović nie ma z nami kontraktu, ale bardzo blisko mu do Manchesteru. Nie wykluczam, że Zlatan z nami zostanie - powiedział portugalski szkoleniowiec.