MŚ Londyn 2017. Piotr Lisek: Żona nie mówi mi komplentów. Stara się, żebym nie osiadł na laurach

Finał skoku o tyczce to był prawdziwy horror. Po dwóch nieudanych próbach przy wysokości 5.65 m. Baliśmy się, że to może być kompletna klapa.

Piotr Lisek: Wy się baliście? A co ja mam powiedzieć (śmiech). Czułem dużą presję i stres, ale przyparcie do ściany od dłuższego czasu dobrze na mnie działa. Nie sądziliśmy, że na tej tyczce mogę wjechać w stojaki. Co to znaczy? Za dobrze wszystko robiłem i poprzeczkę zrzuciłem przy wznoszeniu się. Przed trzecim skokiem musiałem zmienić tyczkę na grubszą, ale to zawsze jest loteria.

Czyli byłeś po prostu za mocny?

- Na to wygląda. Sam byłem w szoku. Naprawdę dobrze się czułem. Wziąłem najtwardszą tyczkę w tym sezonie, co chyba też najlepiej pokazuje wynik, który uzyskałem.

5.89 m to wynik godny podziwu jak na zdobycie srebrnego medalu.

- Było bardzo zimno, trudne warunki do skakania, ale konkurs stał na niezwykle wysokim poziomie. Cieszę się, że jestem na podium.

Kiedy została ostatnia piątka skoczków, każdy był w stanie wygrać konkurs. Nawet Paweł Wojciechowski i ten nieobliczalny Chińczyk Changrui Xue, który z wynikiem 5.82 m, wyskoczył jak Filip z konopii.

- Trzeba było być cały czas dobrze skoncentrowany. Chińczyk chyba wszystkich nas zaszokował. Takie są mistrzostwa świata. Trzeba zrobić wszystko, stanąć na wysokości zadania, żeby wydrzeć sobie upragniony medal.

Kiedy stało się jasne, że będziesz na podium, nie było u ciebie widać radości. Zero reakcji.

- Walczyłem o najcenniejszy medal. Może dlatego nie chciałem się zbytnio rozluźnić. Mówiłem sobie w głowie: „Złoto, złoto, złoto!”. Niestety, Sam Kendricks był dzisiaj lepszy i tyle.

Czujesz niedosyt?

- Hm... (chwila ciszy). Mogę tak zostawić tę odpowiedź? (śmiech).

To jeden z twoich najlepszych wyników w karierze. Ustanowiłeś rekord życiowy na stadionie

- Jeżeli skacze się 5.85 m, to praktycznie na każdej imprezie zdobywa się medal. W tym roku mistrzostwa były na bardzo wysokim poziomie.

Co powoduje, że w tym roku jesteś w tak fantastycznej formie?

- Staram się robić swoje. Trenuję solidnie. Na pewno staram się nie być leniuszkiem. Jestem teraz trochę szybszy, na pewno poprawiłem technikę.

Trenerzy mówią, że jesteś najsilniejszym tyczkarzem na świecie?

- Bo tak jest. Masa i siła idą w parze. Skoro jestem najcięższy [92 kg], to muszę pracować z masą, jaką mam.

Jak się czułeś na tym stadionie? Kibice gorąco oklaskiwali konkurs w skoku o tyczce.

- Czuć było ogromne wsparcie. Widziałem wielu polskich fanów. Była też moja rodzinka, którą gorąco pozdrawiam. Myślę, że nój motywacyjny okrzyk też dodaje energii kibicom, że ludzie tak cieplej odbierają moje próby.

Na stadionie była twoja żona, Ola Wiśnik, a obecnie już Lisek, która też kiedyś była tyczkarką. Jak ona oceni ten finał?

- W przeciwieństwie do mnie Ola nigdy w stuprocentach nie jest zadowolona z moich występów. Sama skakała, więc wie co czuję teraz, czyli wielką radość. Stara się, jednak żebym zbytnio nie osiadł na laurach. Zdaję sobie sprawę, że wiele pracy przede mną. Ola raczej mnie cały czas motywuje do ciągłego rozwoju. Dlatego rzadko kiedy mnie chwali i mówi pozytywne słowa (śmiech).

Jesteś bardzo młodym zawodnikiem i powoli zbliża się wielka impreza. Igrzyska w Tokio.

- Czy jestem młody to nie mi to oceniać. Na pewno stosunkowo późno zacząłem trenować, bo dopiero w wieku 18 lat. Ale tak, igrzyska są dla mnie priorytetem. Tak samo jak celem głównym były mistrzostwa w Londynie. Za trzy lata będę jednak innym zawodnikiem. Bardziej doświadczonym, więc mam nadzieję, że skakanie w moim wykonaniu również będzie jeszcze lepsze.