Ekstraklasa. Dłuższa przerwa Miroslava Radovicia

Bartosz Rzemiński

Przed wtorkowym spotkaniem Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Puławy, Jacek Magiera zdradził, że Miroslav Radović nie wróci na razie do gry. - To będzie długa przerwa. Najprawdopodobniej potrzebny będzie zabieg. Wiemy, kim on jest dla tego zespołu, ale trzeba sobie radzić bez niego - powiedział na antenie Polsatu Sport trener mistrzów Polski.

REKLAMA

Problemy zdrowotne Radovicia zaczęły się pod koniec ubiegłego sezonu. Serbski ofensywny pomocnik mimo bólu kolana do końca walczył wraz z zespołem o zwycięstwo w Ekstraklasie. Po zakończeniu mistrzowskiej kampanii ligowej wydawało się, że 33-latek będzie musiał przejść zabieg, do tej pory członkowie sztabu szkoleniowego Legii robili jednak wszystko, aby tego uniknąć. Miroslav Radović mimo rehabilitacji nie zdołał jednak wrócić na boisko na początek sezonu, który w wykonaniu piłkarzy Jacka Magiery jest bardzo nieudany. Legia po czterech kolejkach ligowych ma na koncie zaledwie cztery punkty, dodatkowo odpadła z rywalizacji o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub poza błędami w defensywie, ma ogromne problemy w ataku, gdzie bardzo widoczny jest brak Radovicia. Jacek Magiera jeszcze kilka dni temu liczył na to, że Radović do gry wróci na wtorkowy mecz Pucharu Polski z Wisłą Puławy (4-1). Niestety tak się nie stało, a trener Legii przed wygranym spotkaniem powiedział, że powrót Serba na boisko może się znacząco opóźnić. - Niestety musimy jeszcze poczekać. Miro nie jest zdolny do gry, miał badania, które nie wyszły dobrze. Boli go kolano, będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny. Szybko nie zobaczymy go w meczu Legii, Radovicia czeka długa przerwa - dodał szkoleniowiec warszawskiego zespołu.