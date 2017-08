Krzysztof Mączyński: Mecze z zespołami z niższych lig bywają najtrudniejsze

Legioniści pokonali we wtorek II-ligową Wisłę Puławy 4:1 w 1/16 finału Pucharu Polski. Gole dla warszawiaków strzelili Krzysztof Mączyński, Tomasz Sedlewski (smobójczy), Dominik Nagy i Armando Sadiku. Honorowe trafienie dla gospodarzy zanotował Robert Hirsz.

Dla Mączyńskiego była to pierwsza bramka zdobyta w barwach Legii, do której trafił na początku lipca z Wisły Kraków. - Nieważne gdzie, nieważne z kim, nieważne jak, debiutancki gol musi cieszyć. Mam nadzieję, że w przyszłości tych bramek będzie więcej i pobiję limit trafień, którego jakoś nie mogę pobić [W Polsce, do tej pory, Mączyński w jednym sezonie zdobył najwyżej dwie bramki - red.] - powiedział zaraz po spotkaniu Mączyński.

- Ten mecz z pozoru wyglądał na łatwy do wygrania, ale tak nie było. Zwykle takie spotkania są właśnie najtrudniejsze. Dla drugoligowca, w tym przypadku dla Wisły Puławy, to być może jedyna okazja, by zagrać przeciwko mistrzowi Polski, na taki mecz wszyscy wyjątkowo się mobilizują. Nasz cel był prosty: szybko strzelić jednego lub dwa gole i kontrolować przebieg gry. To się udało, wygraliśmy pewnie, więc możemy być zadowoleni - dodał.

Dobre nastroje po wysokiej wygranej mąci legionistom kontuzja Jakuba Czerwińskiego. Środkowy obrońca, z powodu problemów z kostką, opuścił boisko na noszach w 30. minucie gry.

- Byłem blisko sytuacji, ale nie widziałem dokładnie, jak doszło do tej kontuzji. Nie wiem też co dokładnie się przydarzyło Kubie, bo ten szybciej od nas poszedł do autokaru i nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać. Mam jednak nadzieję, że nie okaże się to nic poważnego. Boisko było bardzo grząskie. Korki wbijały się głęboko w murawę, co blokowało ruch. Wydaje mi się, że to mogło być przyczyną tego nieszczęśliwego wypadku - skomentował Mączyński.

Mączyński odniósł się też do sytuacji drużyny w lidze, gdzie Legia w czterech meczach zdobyła raptem cztery punkty. - Zawiniliśmy w Niecieczy i mamy tego świadomość. Nie będę opowiadał co się dzieje w zespole, bo to tajemnica szatni. Mogę jednak zapewnić, że wiemy, gdzie popełniamy błędy i nad czym musimy pracować. W piątek gramy z Piastem Gliwice i ten mecz musimy wygrać. Musimy się zrehabilitować i zacząć grać na poziomie, jakiego się od nas wymaga - zakończył.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w piątek w ekstraklasie. Ich rywalem będzie Piast Gliwice, a mecz odbędzie się na stadionie przy Łazienkowskiej.