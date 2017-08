Puchar Polski. Legia bez żartów w Puławach, ale Moneta i Chukwu się nie popisali [SPOSTRZEŻENIA]

Legioniści pokonali we wtorek II-ligową Wisłę Puławy 4:1 w 1/16 finału Pucharu Polski. Gole dla warszawiaków strzelili Krzysztof Mączyński, Tomasz Sedlewski (samobójczy), Dominik Nagy i Armando Sadiku. Honorowe trafienie dla gospodarzy zanotował Robert Hirsz.

Puchar bez żartów i różnica jakości

Jacek Magiera do spotkania w Puławach podszedł bardzo poważnie. W podstawowej jedenastce Legii znaleźli się m.in. Guilherme, Michał Kucharczyk i Dominik Nagy, czyli piłkarze, którzy stanowili trzon ofensywy zespołu w meczach eliminacji Ligi Mistrzów i w pierwszych kolejkach ekstraklasy.

Wiślacy byli tłem dla silnie zestawionego rywala. Legioniści w 11 minut wypracowali sobie dwubramkową przewagę, a później spokojnie kontrolowali przebieg meczu. Warszawiacy w Puławach nie forsowali tempa, uważnie rozgrywali piłkę od tyłu, do stworzenia podbramkowej okazji wystarczyły im dwa-trzy szybsze zagrania w środku i przerzut na skrzydło.

Jeśli mistrzowie Polski mogli się czymś w Puławach zmęczyć, to tylko wysoką temperaturą powietrza. Wisła nie atakowała bowiem pressingiem, swoje akcje wyprowadzała z głębokiej defensywy. Na boisku w Puławach wyraźnie widoczna była różnica jakości i klas dzielące obie drużyny. Po ostatnich porażkach Legia potrzebowała wygranej, ale z pucharowego meczu trudno wyciągać jakiekolwiek poważne wnioski na przyszłość.

Pechowiec Czerwiński

Po meczach takich, jak ten w Puławach, trenerzy zespołów silniejszych zwykli mawiać, że najważniejsze jest zwycięstwo i uniknięcie kontuzji w zespole. O ile dla Legii we wtorek pierwszy warunek został spełniony, o tyle drugi już nie. Źle wyglądającego urazu nabawił się bowiem Jakub Czerwiński.

Środkowy obrońca już w 30. minucie musiał opuścić boisko na noszach, chwilę po tym, jak źle stanął, a jego noga boleśnie się wygięła. Sztab medyczny stołecznego klubu, konieczność zmiany zasygnalizował już chwilę po dobiegnięciu do Czerwińskiego. Magiera, po krótkiej rozmowie przy ławce rezerwowych z Wojciechem Frukaczem (fizjoterapeuta Legii), tylko ze smutkiem pokręcił głową.

Czerwiński może mówić o ogromnym pechu, bo dopiero w ostatnich tygodniach zaczął grać regularnie. Odkąd trafił do Legii zeszłego lata, przy Łazienkowskiej rozegrał raptem 16 meczów. 12 w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu, cztery w obecnych rozgrywkach... Całą wiosnę przesiedział na ławce rezerwowych lub trybunach.

- Czerwiński w tym momencie wygrywa rywalizację z Maciejem Dąbrowskim - przyznał niedawno Magiera. Przez tę kontuzję hierarchia w składzie Legii może znów ulec zmianie. Gorsze dla mistrzów Polski jest jednak to, że w tej chwili zostali tylko z dwoma zdrowymi stoperami - Dąbrowskim i Michałem Pazdanem.

Słaby obrońca Moneta

- Na boku obrony zagrałem dwa razy i to cała moja przygoda z tą rolą. Nie można niczego robić na siłę... Czytałem w mediach, że w Legii mógłbym być alternatywą na bok obrony, ale ja tam nie umiem i nie lubię grać. Oczywiście, jeśli trener Magiera będzie potrzebował mnie w defensywie, to ja dam z siebie wszystko, ale na pewno będę potrzebował pomocy - mówił niedawno w rozmowie ze Sport.pl Łukasz Moneta.

We wtorek okazało się, że Magiera potrzebuje Monety właśnie na lewej obronie. I 23-latek zaprezentował się słabo. Chociaż w defensywie pracy wiele nie miał, to i tak często spóźniał się z powrotem, łatwo gubił krycie. To m.in. po jego gapiostwie Wisła strzeliła jedynego gola.

Równie słabo zawodnik zaprezentował się też w ofensywie. Na prawej stronie Legii aktywny był Łukasz Broź. Obrońca często podłączał się do ataków, zaliczył asystę przy samobójczym golu Sedlewskiego. Tego samego na pewno nie można powiedzieć o Monecie. 23-latek rzadko wychodził poza własną połowę, praktycznie wcale nie pokazywał się kolegom do podań. Kiedy już to robił, jego podania były za mocne i niecelne.

Mecz w Puławach pokazał, że Magiera widzi w Monecie alternatywę dla Adama Hlouska. Występem przeciwko Wiśle 23-latek nie dał jednak sygnału, że do tej roli jest gotowy. A na miejsce na skrzydle nie ma co na razie liczyć.

"Dobry wynik, jest gorąco, oglądajmy na siedząco"

Chociaż spotkanie odbyło się w Puławach, to na stadionie słyszalni byli tylko kibice Legii. Co ciekawe, doping prowadzili na dwie trybuny. Jedna grupa warszawskich kibiców zasiadła na wydzielonym sektorze gości, druga zebrała się za bramką, w której Radosław Cierzniak stał po przerwie.

Obie grupy starały się prowadzić zsynchronizowany doping, jednak z uwagi na dzielącą je odległość, było to niemożliwe. Z czasem kibice Legii zaczęli śpiewać na dwie trybuny, jedna odpowiadała drugiej. Nie trwało to jednak długo. "Dobry wynik, jest gorąco, oglądajmy na siedząco" - zaśpiewali fani siedzący za bramką, którzy na kilka chwil zaprzestali dopingu. Zupełnie inaczej zachowali się kibice z sektora dla gości.

W Puławach panowała bardzo przyjacielska atmosfera. Fani obu drużyn na zmianę dopingowali Legię i Wisłę, wzajemnie się pozdrawiali. "Jedno miasto, a kluby dwa, Wisła Puławy, Legia Warszawa" - takie hasło widniało na płótnie, które po przerwie zaprezentowali kibice gospodarzy.

Dwie twarze Chukwu

Jedynym zawodnikiem Legii w Puławach, który zagrał po raz pierwszy w tym sezonie, był Daniel Chima Chukwu. Nigeryjczyk, który do zespołu trafił zimą, dopiero po raz trzeci zagrał w zespole mistrza Polski. Wcześniej głównie leczył kontuzje.

Wtorkowy występ Chukwu trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony Nigeryjczyk zaliczył asysty przy golach Mączyńskiego i Nagy'a, z drugiej sam zmarnował trzy okazje do zdobycia bramki. W pierwszej połowie uprzedził go bramkarz Wisły, po przerwie napastnik nie potrafił oddać celnego strzału po dobrych zagraniach Guilherme i Nagy'a.

Chukwu w Puławach nie popisał się skutecznością, nie błyszczał też siłą i techniką. Nigeryjczykowi zdarzały się proste błędy w przyjęciu piłki, w kilku pojedynkach nie potrafił też zastawić jej stojąc tyłem do bramki, co kończyło się stratami. 26-latek dał sygnał, że może być wartościowym zawodnikiem zespołu, ale w przyszłości musi wykazać się lepszą skutecznością.