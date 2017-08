Nowy rywal dla Wojciecha Janusza na FEN 18

- Ubolewam nad tym, że Poteria wypadł z karty walk, gdyż to ciekawy, młody zawodnik, którego obserwowaliśmy już od dłuższego czasu. Nie rezygnujemy z jego usług w kontekście kolejnych gal, ale wiem, że wiele osób ostrzyło sobie apetyty właśnie na ten pojedynek. Mogę zapewnić, że Aleksandr jest w dobrej formie, trenował cały czas, więc również powinien stworzyć emocjonujący spektakl.

Janusz bardzo wierzył w formę Poterii w Koszalinie, gdyż – jak wielokrotnie podkreślał – liczy się dla niego wygrany pojedynek z rywalem prezentującym znakomite umiejętności. Na zmianę rywala zareagował bez większych emocji: - Wiem, że jeżeli zrealizuje swoje założenia na tę walkę, to ją wygram. Obojętnie kto będzie stał po drugiej stronie oktagonu. Ceniłem Poterię, cenię również Aleksandra, ale zmiana rywala nie wpłynie na moją postawę w Koszalinie.

Aleksandr jest niepokonany na zawodowstwie. Ponadto może pochwalić się dwoma zwycięstwami.

Karta walk FEN18:

Daguir Imavov VS Kamil Łebkowski -66 kg

Marcin Naruszczka VS Andrzej Grzebyk -84 kg

Aleksander Georgas VS Bartłomiej Kopera -66 kg

Mateusz Duczmal VS Artur Bizewski -95 kg*

TBA VS Mateusz Rębecki -70 kg

Igor Poteria VS Wojciech Janusz -93 kg

Mateusz Łazowski VS Marcin Sianos -120 kg

Tomasz Romanowski VS Igor Michaliszyn -77 kg

Tomasz Stasiak VS Łukasz Stanek -77 kg

Marek Woroncow VS Filip Tomczak -84 kg

Mateusz Symoczko VS Piotr Walawski -84 kg

Piotr Tutkowski VS Adrian Błeszyński -77 kg

* formuła K-1

Gala odbędzie się w Koszalinie, w głównej Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin). Bilety dostępne są na www.bilety-fen-mma.com.