Superpuchar Europy. Zidane porównał dziennikarkę do Mourinho

Trener Manchesteru United znany jest z niekonwencjonalnych konferencji prasowych i gierek, w które wciąga rywali przed ważnymi pojedynkami. Na poniedziałkowej konferencji prasowej poprzedzającej mecz o Superpuchar Europy odniósł się do Garetha Bale'a. - Jeśli zagra, będzie to jasny sygnał, że zostaje w Madrycie. Wtedy nie zamierzam więcej myśleć o jego pozyskaniu. Ale gdyby nie był w planach Realu na przyszłość i rzeczywiście chcieliby go sprzedać, postaram się go sprowadzić do nas – powiedział Mourinho.

Słowa Portugalczyka wywołały popłoch w szeregach Realu Madryt. Dziennikarze podchwycili temat i przy każdej możliwej okazji pytają przedstawicieli Realu Madryt o sytuację Bale'a. Pytań nie mógł uniknąć także Zinedine Zidane. - Bale to zawodnik Realu Madryt. Jest spokojny. My w klubie też jesteśmy spokojni. Czy Mourinho próbuje wprowadzić zamęt? Ty, tymi pytaniami wprowadzasz taki sam zamęt. Pytasz o dziwne rzeczy. Mnie to nie obchodzi - stanowczo odpowiedział na pytania dziennikarki trener Realu Madryt.

Zdaniem hiszpańskiej telewizji "La Sexta" status Garetha Bale'a w Madrycie uległ zmianie. Piłkarz nie jest już w gronie "nietykalnych" i po ewentualnym transferze Kyliana Mbappe mistrz Hiszpanii jest gotów wysłuchać ofert za Walijczyka.