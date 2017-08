La Liga. Media: Coutinho powiedział Kloppowi, że chce odejść

Barcelona stara się załatać dziurę po stracie Neymara, który odszedł do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 mln euro. Następcą Brazylijczyka ma być jego rodak, Philippe Coutinho.

Jeszcze kilka dni temu Juergen Klopp stanowczo zaprzeczał medialnym doniesieniom o odejściu swojej gwiazdy. - Nie zamierzam go sprzedawać. Nic się nie zmieniło. Dla nas to bardzo ważny zawodnik. Stara się odzyskać rytm, nie ma wątpliwości co do jego umiejętności. To dla nas bardzo ważny zawodnik - stwierdził trener Liverpoolu.

- Nie dziwi mnie, że inne kluby się nim interesują. Ale my chcemy jasno zakomunikować, że naszym celem nie jest sprzedaż zawodników. Wierzymy w pracę razem i rozwój. Ale musimy być razem - dodał Klopp.

Wiele wskazuje na to, że trener Liverpoolu nie będzie jednak w stanie zatrzymać swojej gwiazdy. Sam piłkarz miał oznajmić Kloppowi chęć odejścia do Barcelony. Według "Mundo Deportivo" klub z Katalonii już wysłał do Anglii swoich przedstawicieli.

Liverpool odrzucił pierwszą ofertę Barcelony. Katalończycy są gotowi ją ponowić i przeprowadzić drugi najdroższy transfer w historii, co oznaczałoby, ze Coutinho kosztowałby więcej od Paula Pogby, który przyszedł z Juventusu do Manchesteru United za 105 mln euro.

Philippe Coutinho ma za sobą świetny sezon w barwach Liverpoolu. W 36 meczach strzelił 14 goli i miał dziewięć asyst. Jego kontrakt z "The Reds" wygasa w czerwcu 2022 roku.