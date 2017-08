MŚ w lekkoatletyce. Dlaczego TVP nie pokazała na żywo sukcesu Anity Włodarczyk?

"Oglądamy jeszcze powtórkę rywalizacji na bieżni, a w kole już rzuca nasza Anita” - relacjonowali telewizyjni sprawozdawcy konkurs rzutu młotem kobiet. Robili, co mogli, by przekazywać kibicom w Polsce bieżące wydarzenia z konkursu, ale czasem bardziej przypominało to relację radiową niż telewizyjną.

O tym, jak wyglądał rzut polskiej młociarki, jak Włodarczyk reagowała po kolejnej próbie, przekonywaliśmy się jednak zwykle kilka minut po fakcie. Już podczas zawodów na portalach społecznościowych kibice zwracali na to uwagę.

W innych wpisach, nie bardzo nadających się do zacytowania, kolejny kibic zauważył, że producent sygnału nie pokazał w rzeczywistym czasie żadnego z rzutów Anity Włodarczyk. Producent światowego sygnału czyli GBSSVN - Sunset & Vine. Międzynarodowa firma realizująca transmisję według określonych wytycznych.

„Telewizja Polska sygnał międzynarodowy mistrzostw świata odbiera satelitarnie. O zawartości tego sygnału decyduje reżyser-realizator sygnału międzynarodowego, wyznaczony przez wyżej wymienioną firmę. Wytyczne dotyczące zawartości sygnału międzynarodowego są ustalane we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych (IAAF)” – czytamy w odpowiedzi na wysłane przez nas do TVP zapytanie o ten problem.

Taki rozwój wypadków oczywiście był do przewidzenia. Trudno się dziwić, że widzów w Wielkiej Brytanii czy USA bardziej niż np. kobiecy konkurs rzutu młotem interesują biegi czy rywalizacja w trójskoku. IAAF daje pierwszeństwo tym konkurencjom i sportowcom, którzy globalnie oglądają się chętniej.

Nadawcy z poszczególnych państw mają na to rozwiązanie. Jeśli nie są pewni, że konkretna rywalizacja będzie zaprezentowana na żywo w całości, zwykle zamawiają dodatkowy przekaz. Stawiają lub wynajmują wóz transmisyjny i tworzą niejako własną relację. W Londynie robi tak m.in. chorwacki nadawca publiczny HRT. TVP przy kilku imprezach też zastosowała to rozwiązanie, ale nie tym razem.

„TVP nie dysponuje własnym wozem transmisyjnym w Londynie. Oczywiście był rozważany taki wariant, ale ze względu na bardzo wysokie koszty (wynajęcie wozu lub wysłanie własnego z obsługą oraz usługi na miejscu, m.in. dostęp do odpowiednich przekazów, zasilanie techniczne, miejsca parkingowe itp.), TVP musiała z tego pomysłu zrezygnować” – poinformowało Sport.pl biuro TVP.

Ucierpieli na tym nie tylko fani Anity Włodarczyk. Podobnie było przy konkursie pchnięcia kulą, w której rywalizowali Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Naszych kandydatów do medalu, którzy ostatecznie znaleźli się tuż za podium, trudno było na dłużej zobaczyć na wizji.

Mistrzostwa potrwają do 13 sierpnia i pozostaje liczyć, że rywalizacja pozostałych polskich sportowców w telewizji nie będzie marginalizowana przed IAAF.