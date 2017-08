ONICO Warszawa rozpoczęło przygotowania do nowego sezonu

W Arenie Ursynów stawiło się ośmiu zawodników stołecznej drużyny i sztab szkoleniowy z dyrektorem sportowym klubu – Pawłem Zagumnym – na czele. Siódme poty wylewali z siebie Bartosz Kwolek, Wojciech Włodarczyk, Guillaume Samica, Andrzej Wrona, Jakub Kowalczyk, Jan Nowakowski, Sebastian Warda i Jędrzej Gruszczyński. Michał Adamczewski, trener przygotowania fizycznego, zaplanował wyjątkowo wyczerpujący sprawdzian pourlopowej dyspozycji. – Dzięki tym testom od razu zobaczymy, kto w ostatnich tygodniach pracował indywidualnie tak, jak założyliśmy – wyjaśnił.

Po testach fizycznych siatkarze ONICO Warszawa przenieśli się do siłowni, gdzie wcale nie mieli lżej. Podczas kilkudziesięciominutowych zajęć przerzucili tony żelastwa, ale uśmiechy nie schodziły z ich twarzy. – Brakowało nam tego – powtarzali. Mimo tych zapewnień do szatni wrócili z ulgą. Parę chwil później udali się do sali konferencyjnej, gdzie czekała na nich prezes Jolanta Dolecka, która oficjalnie otworzyła sezon. Kilka zdań chciał powiedzieć również… Stéphane Antiga. Francuski szkoleniowiec ze względu na reprezentacyjne obowiązki nie mógł przyjechać do Warszawy (prowadzi także kadrę Kanady), ze swoimi siatkarzami połączył się więc przez Skype’a. – Cześć chłopaki, miło was widzieć – zaczął. – Nie mogę być z wami, ale bacznie obserwuję waszą pracę. Moje obowiązki na kilka tygodni przejmie Fabio Storti – poinformował.

Wieczorem, po krótkim odpoczynku, siatkarze ONICO Warszawa znów pojawili się w Arenie Ursynów. Sztab szkoleniowy tym razem zaplanował dla nich dwugodzinne zajęcia, które z boku obserwowali przedstawiciele mediów. – Proszę państwa o wyrozumiałaś i krótkie wywiady. Dziś daliśmy chłopakom ostro w kość – powiedział Paweł Zagumny. Siatkarze jednak, jak na profesjonalistów przystało, cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania i pozowali do zdjęć. Najbardziej rozchwytywanym rozmówcą był nowy kapitan zespołu – Andrzej Wrona. – Mam nadzieję, że po sezonie koledzy będą mogli stwierdzić, że dobrze wywiązałem się z powierzonych obowiązków – uśmiechnął się mistrz świata.

W kolejnych dniach graczy ONICO Warszawa czekają równie wyczerpujące treningi. – Dwa razy w tygodniu ćwiczyć będziemy w siłowni, a pięć razy – w hali. Pierwszy mecz kontrolny czeka nas zaś 2 września. W Kobyłce zmierzymy się wówczas z Jastrzębskim Węglem – zakomunikował Jakub Korpak, nowy kierownik stołecznej drużyny. – Zaplanowany mamy także udział w dwóch turniejach towarzyskich: memoriale Zdzisława Ambroziaka i memoriale Arkadiusza Gołasia – zakończył.