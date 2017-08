Franciszek Smuda trenerem Widzewa Łódź. Cel? Awans do ekstraklasy

Stało się. Franciszek Smuda został oficjalnie zaprezentowany w roli nowego szkoleniowca Widzewa Łódź. Były selekcjoner reprezentacji Polski zastąpił Przemysława Cecherza, który w Widzewie pracował od grudnia 2016 roku.

- Największemu wrogowi nie życzę takiego tygodnia pracy. To były rozmowy o tym, co będzie i jak będzie, a nie o pierwszym ligowym spotkaniu. Zastanawiałem się, czy nie wziąć L4 i nie przyjechać na to spotkanie. Podjąłem inną decyzję, bo jak ginąć, to w mundurze - skomentował swoją sytuację Cerzech na konferencji prasowej po pierwszym meczu sezonu. Widzew przegrał z Victorią Sulejówek 1:2.

Sytuację w łódzkim klubie ma naprawić Smuda, w którego mocno wierzą przedstawiciele firmy Murapol, nowego inwestora Widzewa Łódź. - Nie interesują nas żadne półśrodki. Kibice pytali, czy wraz z nowym inwestorem przyjdzie nowy trener. I oto jest. Liczymy, że dzięki temu jak najszybciej wrócimy do ekstraklasy - zapowiedział Michał Sapota, prezes firmy Murapol S.A.

Smuda był trenerem Widzewa Łódź w latach 1995-1998 oraz 2002, 2003 i 2004. Z łódzkim klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski i grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.