Liga Mistrzów. Finał może odbyć się w Nowym Jorku

Aleksander Ceferin, prezydent UEFA, już w zeszłym roku przyznał, że finał LM może odbyć się poza Europą. - Podróż z Portugalii do Azerbejdżanu zajmuje tyle samo, co podróż do Nowego Jorku. Dla fanów to nie problem - powiedział Słoweniec. Według "Marki" taki scenariusz rzeczywiście ma się ziścić.

Są znani również faworyci do zorganizowania finału 2019 roku. Dwie najlepsze drużyny Europy ma ugościć Madryt lub Baku, stolica Azerbejdżanu. Finał tegorocznej edycji odbędzie się w Kijowie.