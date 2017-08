Michał Kwiatkowski podpisał nowy kontrakt! "Najlepsze miejsce do rozwoju"

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że dostałem propozycję, by jeździć tu przez kolejne trzy lata. Zespół był przy mnie w poprzednim roku, kiedy przeżywałem trudne chwile. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Teraz też mam olbrzymie wsparcie. Bardzo się cieszę na kolejne lata z Team Sky, bo wierzę, że to dla mnie najlepsze miejsce do rozwoju. Jestem przekonany, że mogę w tym zespole jeszcze dużo wygrać - powiedział Polak po podpisaniu nowej umowy.

Rok 2017 jest dla Kwiatkowskiego bardzo udany. Polak wygrał Strade Bianche, jeden z monumentów – Mediolan-San Remo oraz klasyk San Sebastian. Był też ważną częścią zespołu, wspierającego Chrisa Froome’a w Tour de France.

- Kwiatkowski jest niezwykle uniwersalny i gotów do poświęceń dla dobra drużyny. Czy chodzi akurat o prowadzenie peletonu po płaskim terenie, czy rozumienie taktyczne wyścigu, czy przeprowadzanie lidera na odpowiednią pozycję, czy długie wspinaczki w górach... On umie wszystko. Mamy szczęście, że jest z nami - komplementował Polaka Froome.

Michał Kwiatkowski trenuje obecnie w Livigno, gdzie przygotowuje się do dalszej części sezonu. Polak ściganie wznowi pod koniec sierpnia w Plouay. Potem wystartuje w Tour of Britain, który będzie ostatnią próbą przed mistrzostwami świata w Bergen. Sezon zakończy w Lombardii.