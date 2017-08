Gareth Bale celem transferowym Jose Mourinho

Cztery lata temu Bale został najdroższym piłkarzem świata, kosztując Real Madryt 100 milionów euro. W stolicy Hiszpanii świętował wiele sukcesów, m.in. mistrzostwo Hiszpanii czy triumfy w Lidze Mistrzów. Odkąd jednak trenerem jest Zinedine Zidane, nie odgrywa już kluczowej roli w zespole. Piłkarz rozegrał w minionym sezonie tylko 17 ligowych spotkań, a na dodatek odniósł kontuzję kolana i łydki, przez co opuścił sporą część rozgrywek i nie wystąpił w finale Champions League. Wiele mówi się o jego powrocie do Premier League, a chętnych na zatrudnienie 28-latka nie brakuje.

Jednym z nich jest szkoleniowiec Manchesteru United, Jose Mourinho. Portugalczyk podkreśla, że postara się, by nowym przystankiem na drodze piłkarza był stadion Old Trafford. Aby tak się jednak stało, musi wiedzieć, że Real będzie skłonny go sprzedać, a pokazać ma to wtorkowy mecz o Superpuchar UEFA.

- Jeśli zagra, będzie to jasny sygnał, że zostaje w Madrycie. Wtedy nie zamierzam więcej myśleć o jego pozyskaniu. Ale gdyby nie był w planach Realu na przyszłość i rzeczywiście chcieliby go sprzedać, postaram się go sprowadzić do nas – powiedział Mourinho.

Pod koniec minionego sezonu Bale stwierdził, że w Realu czuje się dobrze i nie zamierza odchodzić, a w październiku podpisał nowy kontrakt łączący go z Santiago Bernabeu do 2022 roku.