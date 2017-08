Cristiano Ronaldo będzie gotowy na mecz o Superpuchar UEFA

Cristiano Ronaldo dostał urlop po zakończeniu czerwcowego Pucharu Konfederacji. Portugalczyk nie wziął udziału w tournee Realu po Stanach Zjednoczonych, wątpliwy był także jego występ w meczu o Superpuchar UEFA. Zinedine Zidane zapewnił jednak, że jego podopieczny trenuje już na pełnych obrotach i będzie gotowy do gry.

- Wokół Cristano było ostatnio wiele hałasu, ale on pozostaje spokojny. Jestem pod wrażeniem, że pod względem fizycznym jest w takiej samej dyspozycji jak w finale Ligi Mistrzów. Tylko to nas teraz interesuje. Trenuje z nami, a to oznacza, że jest gotowy do gry – powiedział na konferencji prasowej „Zizou”.

Wtorkowe starcie będzie szczególnie ważne dla Ronaldo, ponieważ Manchester United był jego klubem w latach 2003-2009. Portugalczyk miał już okazję mierzyć się z „Czerwonymi Diabłami” – cztery lata temu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Real wygrał wtedy w dwumeczu 3:2, a Ronaldo wpisał się na listę strzelców w obu spotkaniach.