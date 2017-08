Kolarstwo. Pożegnalny wyścig Alberto Contadora

- Nie mogło być lepszego miejsca na pożegnanie, niż wyścig w moim kraju. To będą niezapomniane trzy tygodnie - powiedział Alberto Contador.

Contador to jeden z najbardziej utytułowanych kolarzy swojej generacji, jeden z sześciu zawodników w historii, którzy wygrali wszystkie trzytygodniowe wyścigi kolarskiego kalendarza.

Hiszpan zapowiadał już, że rok 2016 będzie jego ostatnim w zawodowym peletonie. Ostatecznie zdecydował się na kolejny sezon ścigania.

Contador w karierze Tour de France wygrał trzykrotnie - w latach 2007 i 2009 oraz 2010, jednak ostatni triumf został mu odebrany po batalii sądowej o pozytywny test na clenbuterol. Hiszpan na swoim koncie ma także trzy wygrane wyścigi Vuelta a Espana (2008, 2012 i 2014) oraz dwa Giro d'Italia (2008 i 2015), a także triumfy we wszystkich ważniejszych imprezach etapowych, co czyni go jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem ostatniej dekady.