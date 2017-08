Ekstraklasa. Legia wypożyczy Sanogo do Arki?

22-letni Francuz do Legii Warszawa trafił w styczniu bieżącego roku. Napastnik zaraz po transferze z Zagłębia Sosnowiec przeszedł zabieg kolana, po którym musiał pauzować sześć miesięcy.

Piłkarz, który w zeszłym roku strzelił dla Zagłębia Sosnowiec 5 goli w 15 występach, rozpoczął obecny sezon z pierwszą drużyną Legii. Wychowanek FC Metz wziął udział w obozie przygotowawczym, a także zagrał kilkanaście minut w przegranym meczu o Superpuchar Polski Arką Gdynia, która teraz chce go wypożyczyć

Do tej pory wydawało się, że Sanogo uda się na wypożyczenie do Zagłębia Sosnowiec, teraz jednak bardziej realne wydają się przenosiny do Arki. Zdaniem portalu Legia.net szefowie zdobywcy Pucharu Polski są bardzo zainteresowani sprowadzeniem napastnika.