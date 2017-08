Bundesliga. Bartosz Kapustka zagrał 81 minut w sparingu Freiburga

Niemcy objęli prowadzenie tuż przed przerwą po golu Juliana Schustera. Jednak Włosi prowadzili już pięć minut po przerwie po golach Iago Falque oraz Andrei Belottiego ( bramkę uznano po użyciu systemu VAR).

Kapustka grał w podstawowym składzie - tak jak i Rafał Gikiewicz. Obaj zostali zmienieni w 81. minucie. Wcześniej Freiburg odpadł z eliminacji Ligi Europy po porażce ze słoweńskim NK Domżale. Kapustka nie zagrałw pierwszym meczu ze względu na ból kolana. Mimo to przygotowania Polaka do nowego sezonu przebiegają dobrze. Kapustka jest wypożyczony z Leicester do końca tego sezonu, a niemiecka ekipa ma prawo jego pierwokupu.