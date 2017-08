Transfery. Barcelona blisko dwóch transferów

Barcelona musi się wzmocnić w szczególności po sprzedaży Neymara do Paris Saint-Germain za 222 mln euro. Głównym kandydatem do zastąpienia go jest Philippe Coutinho z Liverpoolu. "The Reds" odrzucili już wysokie oferty wicemistrzów Hiszpanii, ale ci nie poddają się. W dodatku Brazylijczyk znalazł się poza kadrą na mecz z Athletikiem, co może mieć związek z nadchodzącym transferem.

Barcelona szuka również kogoś do wzmocnienia drugiej linii. Tutaj kandydatem do jej wzmocnienia jest Paulinho. Pomocnik chińskiego Guangzhou Evergrande miałby kosztować około 30 mln euro. Oba transfery są według rzetelnego Esporte Interativo Brazil dogadane w 95 proc. i mogą zostać oficjalnie potwierdzone w najbliższych dniach.