Sparingi. Piotr Zieliński pokonał Artura Boruca [WIDEO]

Napoli prowadziło do przerwy po golu Driesa Mertensa. Włosi mocno przeważali, ale w bramce "Wiśni" świetnie spisywał się Asmir Begović - nowy rywal Boruca do gry w podstawowej jedenastce. Polak wszedł do bramki w drugiej połowie. Bournemouth prowadziło po golach Benika Afobe i Simona Francisa, ale na sześć minut przed końcem Zieliński strzelił gola na 2-2 po asyście Marko Roga. Na boisku przebywał również Arkadiusz Milik.

Bournemouth rozpocznie nowy sezon Premier League 12 sierpnia od meczu z West Bromwich Albion. Liga włoska startuje tydzień później, ale Napoli skupia się teraz na awansie do Ligi Mistrzów - jego rywalem w IV rundzie eliminacji będzie francuskie OGC Nice. Pierwszy mecz 16 sierpnia.