Lekkoatletyczne MŚ. Paweł Wojciechowski: Siłka, książka, Nintendo i walka o pełną pulę

W niedzielnych eliminacjach Wojciechowski miał sporo problemów. Polak dwa razy strącił tyczkę na wysokości 5.60 i dopiero trzecia próba pozwoliła mu zachować szansę na awans do finału. Ostatecznie 28-letni mistrz świata z 2011 r. awansował z siódmego miejsca.

Damian Bąbol: - Niedzielne eliminacje zakończyłeś z bardzo dobrym wynikiem - 5,70 m. Po ostatnich problemach chyba kamień spadł ci z serca.

Paweł Wojciechowski: - Zgadza się. Przez to ogromne zamieszanie z zagubionym sprzętem, miałem przestawiony cały dzień. Nie mogłem zasnąć. Najpierw do wieczora martwiłem się o tyczki, a później nadchodzącym startem. Nie tak to powinno wyglądać.

- Nawet Ola, twoja narzeczona, była zaangażowana w poszukiwanie tyczek.

- Tak, miała kupione bilety lotnicze do Gdańska, aby osobiście je przywieźć. Była już w połowie drogi na lotnisko Luton, kiedy do niej zadzwoniłem i powiedziałem, że może wracać, bo zguba się znalazła. Musiałem na własne oczy zobaczyć i przekonać się, że to naprawdę moje tyczki i wszystko jest z nimi w porządku.

- W eliminacjach byłeś trochę spięty. To wyniku tego stresu?

- Zdecydowanie. Nie byłem sobą. Denerwowałem się i długo myślałem, czy skakać na maksa czy tylko na zaliczenie. Wybrałem tę drugą opcję i to był chyba błąd. Na szczęście w finale nie będę musiał niczego takiego rozważać, tylko szykuję się na naprawdę wysokie skakanie.

- Mimo problemów po raz kolejny potwierdziłeś, że jesteś w bardzo dobrej formie.

- Najgorsze już za mną. Przebrnąłem przez eliminacje i to jest najważniejsze. Stać mnie na wysokie skakanie, chociaż w niedzielę przytrafiły się też błędy techniczne. Przed eliminacjami myślałem, że oddam trzy, maksymalnie cztery skoki. Niestety, było ich aż siedem. Ale trudno, przynajmniej poznałem bieżnię trochę lepiej od rywali.

- Dwa lata temu w Pekinie razem z Piotrem Liskiem wywalczyliście brązowe medale. W Londynie znowu będziemy cieszyć się z polskiego podium?

- Jest to w naszym zasięgu. Na pewno na finał wyjdziemy pewni siebie. Jesteśmy gotowi na walkę o najwyższe cele i coś z tego będzie. Do tej pory każdy mój start na mistrzostwach świata kończyłem z medalem. Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo.

- Jak spędzisz ostatnie godziny przed finałem?

- Na odpoczynku i pełnej koncentracji. W poniedziałek delikatna siłka, krótki spacer po okolicy, żeby nie kisić się ciągle w hotelu. Poczytam książkę, pogram w Nintendo w pokoju i tak czas zleci.

