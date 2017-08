Iga Baumgart awansowała do półfinału biegu na 400 metrów

W eliminacjach biegu na 400 metrów mogliśmy oglądać trzy reprezentantki Polski.

Niestety zarówno Justyna Święty (53.62), jak i Małgorzata Holub (53.26) nie dały rady awansować do półfinału. Znacznie lepiej zaprezentowała się Iga Baumgart (51.88), która zajęła czwarte miejsce w swoim biegu. Mimo że Polka nie zdołała awansować bezpośrednio (wchodziły tylko trzy zawodniczki), to zanotowała czas, który sprawił, że znalazła się w szóstce najszybszych biegaczek z kolejnych pozycji.

- Bardzo się cieszę. Do tej pory moje koleżanki przechodziły dalej, a ja odpadałam. Tym razem było inaczej. Biegłam bez stresu, na początku dnia miałam jednak spory paraliż, ale szybko go przezwyciężyłam. Moim celem był awans do półfinału i to zrealizowałam - mówiła Iga Baumgart w TVP.

Najszybszą zawodniczką z sześciu biegów eliminacyjnych była Salwa Eid Naser, która na przebiegnięcie 400 metrów potrzebowała 50.57 sek.