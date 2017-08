Młody kierowca Renault: Kubica jest moim rywalem do miejsca w bolidzie na 2018 rok

Kilka tygodni temu Rowland naraził się polskim fanom Formuły 1. 24-letni kierowca stwierdził wówczas, że pogłoski o powrocie Kubicy są dla niego niezwykle frustrujące. - Jeździłem w World Series by Renault i F2, a tutaj pojawiają się głosy o powrocie 32-letniego kierowcy. Nie jest to miła informacja, ale to Renault podejmie decyzje.

Perspektywa Rowlanda zmieniła się jednak po tym, jak Kubica dobrze zaprezentował się na Hungaroringu. Kierowca został zapytany przez Autosport.com, czy uważa Roberta Kubicę za rywala do miejsca w bolidzie na 2018 rok.

- Moim celem jest jazda w Formule 1, wiec można uznać, że Kubica jest moim rywalem. Z obiektywnego punktu widzenia to miło, to bardzo miła informacja, że wrócił na tor. Wszyscy darzą go sporym szacunkiem - mówi Rowland.

- Jako dziecko marzyłem o prowadzeniu bolidu F1. Jestem rozwojowym kierowcą Renault, a z tą stajnią jestem związany od mojego pierwszego dnia w aucie. Jeździłem w World Series, startowałem w GP2 i F2, więc miło by było wspiąć się na szczyt tej drabiny i jeździć bolidem F1- dodaje Rowland.