Transfery. Eden Hazard gotowy na transfer do Barcelony. Conte bezsilny

Antonio Conte przed niedzielnym meczem o Tarczę Wspólnoty, w którym Chelsea zmierzy się z Arsenalem, szczerze przyznał, że jest bezsilny jeśli chodzi o ewentualne próby zatrzymania Edena Hazarda w klubie. Włoski menedżer negatywnie odniósł się również do decyzji władz Chelsea o sprzedaży Nemanji Maticia do Manchesteru United, a także kolejny raz publicznie wyraził potrzebę sprowadzenia do drużyny klasowych piłkarzy.

Zdaniem "The Sun" odejście Hazarda z Chelsea jest już przesądzone. Reprezentant Belgii od dawna był zdecydowany na transfer, czekał on jednak na ofertę z Realu Madryt. Skrzydłowy mistrzów Anglii ma już jednak dość tego, że jego ewentualne przejście do Realu uzależnione jest od powodzenia zakupu Kyliana Mbappe przez "Królewskich". Brytyjscy dziennikarze poinformowali, że 26-latek zdecydował się na wzmocnienie Barcelony.

Szefowie katalońskiego klubu interesują się Hazardem od dłuższego czasu, a po sprzedaży Neymara do PSG chęci na pozyskanie piłkarza Chelsea, który jest wymieniany w gronie faworytów do zastąpienia Brazylijczyka w Barcelonie, jedynie wzrosną.

"The Sun" podaje, że wicemistrzowie Hiszpanii są w stanie zapłacić za Edena Hazarda nawet połowę kwoty, jaką otrzymali za sprzedaż Neymara. Może być to nawet 100 milionów funtów.