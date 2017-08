Liga Mistrzów. Robert Lewandowski bez nagrody za poprzedni sezon

Ostatni sezon Ligi Mistrzów był zdecydowanie nieudany dla Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec swój udział w rozgrywkach zakończyli już w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym triumfatorem - Realem Madryt. Nie dziwi więc fakt, że wśród zawodników nominowanych do nagród najlepszego piłkarza na danej pozycji, poza Manuelem Neuerem, zabrakło miejsca dla graczy Carlo Ancelottiego.

Wspomniany Neuer o statuetkę najlepszego bramkarza Ligi Mistrzów konkurować będzie z Janem Oblakiem z Atletico Madryt oraz z Gianluigim Buffonem z Juventusu.

O miano najlepszego defensora powalczą Marcelo i Sergio Ramos z Realu Madryt, a także Leonardo Bonucci, który w minionym sezonie Champions League grał dla Juve, a obecnie jest piłkarzem Milanu.

Nominacje najlepszych pomocników zdominowali piłkarze Realu Madryt. Najlepszym graczem środka pola ma szansę zostać ktoś z trójki Casemiro, Toni Kroos, Luka Modrić.

Jak co roku najciekawiej zapowiada się walka o tytuł napastnika sezonu Ligi Mistrzów. Do statuetki, która wręczona zostanie przed losowaniem fazy grupowej obecnej edycji Champions League, nominowani zostali Leo Messi, Cristiano Ronaldo oraz Paulo Dybala. Wśród najlepszych zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego, którego w głosowaniu wyprzedził dodatkowo Kylian Mbappe z AS Monaco.

Lista najlepszych piłkarzy minionego sezonu Ligi Mistrzów została utworzona na podstawie głosów 32 trenerów klubów, które brały udział w rozgrywkach, a także 55 dziennikarzy wybranych przez grupę European Sports Media, którzy reprezentowali 55 członków UEFA.