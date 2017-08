Cristiano Ronaldo: Chcę wrócić do Anglii

Hiszpański urząd skarbowy oskarża Cristiano Ronaldo o oszustwa podatkowe na kwotę 13 milionów funtów. Piłkarz Realu Madryt nie przyznał się do winy i powiedział, że wierzył w to, że zapłacił nawet więcej podatków niż powinien.

Jak ujawniły hiszpańskie media, podczas trwającego 90 minut przesłuchania Ronaldo powiedział, że chce wrócić do Anglii. - Nigdy nie miałem takich problemów w Anglii. Dlatego chce tam wracać - powiedział piłkarz.

W obecnym oknie transferowym angielskie i hiszpańskie media wielokrotnie podawały informacje o tym, że Ronaldo może wrócić do Premier League, gdzie miałby ponownie zagrać w Manchesterze United. Wydaje się jednak, że ewentualny transfer nie wchodzi w grę, przynajmniej w tym roku, co potwierdziły słowa Jose Mourinho, który zapytany o możliwość powrotu Cristiano Ronaldo na Old Trafford odpowiedział krótko - "Mission Impossible".