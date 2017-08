Ligue 1. Koszulki ze słowami Pique o Neymarze robią furorę w Paryżu

Kilkanaście dni temu obrońca Gerard Pique opublikował zdjęcie z Neymarem zamieszczając pod nim podpis o treści "Se Queda", który oznacza "zostaje". Miał być to sygnał wysłany do kibiców po tym, jak media zaczęły informować o możliwości transferu Brazylijczyka do PSG.

Wbrew doniesieniom klubowego kolegi, Neymar zdecydował się na transfer do Paris Saint-Germain, którego właściciele zapłacili za piłkarza rekordową kwotę 222 milionów euro. Po transferze słowa Pique stały się już niemal kultowe, a kibice chętnie zaczęli kupować koszulki z popularnym napisem. Wiele z nich ma numer 10, z którym w Paryżu grać będzie były gwiazdor Barcelony.

Równie popularne są również zwykłe koszulki z nazwiskiem zawodnika. W tym wypadku popularności dorównuje jednak cena, ponieważ za "meczówkę" z nazwiskiem Neymara, w klubowym sklepie trzeba zapłacić około 150 euro.