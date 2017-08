Siatkówka. Były trener PGE Skry Bełchatów w AZS-ie Częstochowa?

Krzysztof Stelmach to znany polski siatkarz i trener. Większość sportowej kariery spędził we Włoszech, pod jej koniec związując się ze Skrą Bełchatów. W tym klubie pracował również jako szkoleniowiec - w poprzednim sezonie dołączył do sztabu Philippe'a Blain jako jego asystent. Mimo srebrnego medalu rozgrywek klub nie związał się ze Stelmachem na kolejne lata, zatrudniając Roberto Piazzę i Michała Winiarskiego.

Wcześniej polski szkoleniowiec pracował z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (2008-2012), Indykpolem AZS-em Olsztyn oraz BBTS-em Bielsko-Biała.

Jak udało nam się dowiedzieć, informacja o jego przejściu do AZS-u Częstochowa jest jeszcze nieoficjalna, ponieważ „pewne sprawy klubowe nie zostały rozwiązane”. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli zdecyduje się na podpisanie umowy z akademikami, to przed nim trudne wyzwanie. Sezon 2017/2018 będzie pierwszym od 1986/1987, w którym AZS nie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Klub rozstał się z PlusLigą w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń osób związanych z częstochowską siatkówką.

AZS Częstochowa to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Ma na swoim koncie 6 złotych medali mistrzostw kraju, 2 krajowe Puchary oraz Superpuchar.