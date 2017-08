Dziennikarz TVP wyprowadził z równowagi polskiego mistrza

Piotr Majchrzak

FOT. KUBA ATYS

Adam Kszczot świetnie zaprezentował się w swoim biegu eliminacyjnym i z trzecim czasem awansował do półfinału. Niestety, chwile później z równowagi wyprowadził go dziennikarz TVP. Adam Kszczot natychmiastowo przerwał rozmowę i poszedł do szatni.

REKLAMA

Adam Kszczot to dwukrotny mistrz Europy oraz srebrny medalista mistrzostw świata z Pekinu. Polski biegacz bardzo przyzwoicie wyglądał również na początku tegorocznego sezonu. Najlepszym przykładem potwierdzeniem tej tezy było Kszczot złoto w halowych mistrzostwach Europy. Po udanym biegu w eliminacjach Aleksander Dzięciołowski z TVP zaprosił biegacza na rozmowę. Reporter TVP zacytował trenera Polaka, który w prywatnej rozmowie z dziennikarzem powiedział, że Kszczot „już nigdy nie będzie taki szybki jak w Rio”. Te słowa bardzo dotknęły Kszczota, który zdenerwował się na znanego dziennikarza i odpowiedział ,,Nie powinieneś mi takich rzeczy mówić''. 27-latek przerwał rozmowę i poszedł do szatni. To nie pierwszy przypadek, gdy pytania reportera TVP irytują polskich lekkoatletów. Przy okazji poprzednich wielkich imprez pytania dziennikarza często komentowane były w polskim Internecie jako przejaw sporego nietaktu. W Internecie można znaleźć sporo przykładów niezręcznych pytań zadawanych przez Aleksandra Dzięciołowskiego. Miejmy nadzieję, że ta wpadka będzie pierwszą i ostatnią gafą w wykonaniu dziennikarza TVP.

Quiz dla długodystansowców. 100 pytań ze sportu, zaproś rodzinę i znajomych do rozwiązywania! 1/100 Ile wyścigów Formuły 1 wygrał Robert Kubica? Jeden Dwa