Siatkówka. Kolejne zmiany w ONICO Warszawie. 29-letni zawodnik kończy karierę!

Sara Kalisz (inf. własna/onicowarszawa.pl)

Paweł Mikołajczak (Fot. materiały prasowe)

Mimo ważnego kontraktu i propozycji dalszej współpracy Paweł Mikołajczak postanowił zakończyć karierę sportową. Oznacza to, że przed startem przygotowań do sezonu 2017/2018 ONICO Warszawa straciła kolejnego gracza. Zostanie on jednak w klubie, by szkolić młodzież.

REKLAMA

- Długo biłem się z myślami, ale podjąłem najlepszą dla mnie decyzję. Miałem co prawda różne propozycje, ale nie chciałem już wyjeżdżać z mojego rodzinnego miasta – mówi Paweł Mikołajczak. – Mimo ważnego jeszcze rok kontraktu doszliśmy z zarządem ONICO Warszawa do porozumienia. Choć nie założę już meczowej koszulki, nie opuszczam klubu. Zajmę się teraz programem „Gmina, dzielnica, miasto” i będę budował piramidalny system szkolenia warszawskiej młodzieży – wyjaśnia. Paweł Mikołajczak kończy karierę w wieku 29 lat. Grał na pozycji atakującego. Występował w Legii i Metrze Warszawa, BBTS-ie Bielsko-Biała, AZS-ie Częstochowa, Jadarze Radom, Lotosie Treflu Gdańsk i właśnie w warszawskiej Politechnice (teraz ONICO Warszawie). W swoim ostatnim klubie grał nieprzerwane od 2014 roku. Przez ten czas pojawił się na parkiecie w 83 meczach (226 setach) i zdobył dla zespołu 552 punkty - 459 atakiem przy 43 proc. skuteczności, 54 zagrywką i 39 blokiem. Jest to kolejna zmiana, do której w ostatnich dniach dochodzi w klubie z Warszawy. Wcześniej poinformowano o rozstaniu z Waldemarem Świrydowiczem oraz o pozyskaniu Sebastiana Wardy z Aluron Virtu Warty Zawiercie. Poza tym do klubu dołączyli Wojciech Włodarczyk, Sharone Vernon Evans, Damian Wojtaszek, Nikola Gjorgiew, Antoine Brizard i Jan Nowakowski. Razem ze zmianą trenera (Stephane Antiga za Jakuba Bednaruka) pożegnano się z Marcinem Kocikiem, Maciejem Olenderkiem, Michałem Filipem, Łukaszem Łapszyńskim, Przemysławem Smolińskim, Pawłem Halabą, a Paweł Zagumny skończył karierę i został dyrektorem sportowym klubu.

Czy rozpoznajesz polskich siatkarzy? [QUIZ] 1/13 Zaczniemy banalnie. Jeśli nie odgadniecie, to ten siatkarz złapie się za głowę. Kto to? Bartosz Kurek Zbigniew Bartman Piotr Gruszka