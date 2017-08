Liga niemiecka. Lars Ricken: Piszczek to wzór i legenda Borussii

Ricken to były reprezentant Niemiec, który w barwach Borussii grał przez całą seniorską karierę. W pierwszym zespole BVB występował przez 13 lat, zdobył z nim m.in. trzy mistrzostwa Niemiec i wygrał Ligę Mistrzów. W finale z Juventusem Turyn w 1997 roku zdobył gola (było 3:1). Teraz zajmuje się szkoleniem młodzieży w klubie z Dortmundu.

- Jako szef akademii Borussii chcę podkreślić, że "Piszczu" to dla młodych chłopaków wzór do naśladowania. Szkoda, że nie ma już u nas Roberta Lewandowskiego. Wolałbym oglądać go w koszulce Borussii - mówi w rozmowie z Onetem.

Piszczek gra w Borussii od 2010, meczem z Bayernem rozpocznie swój ósmy sezon w jej barwach. 32-letni obrońca reprezentacji Polski wywalczył w Dortmundzie dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Puchary Niemiec i dwa Superpuchary Niemiec. - Łukasz to nasza legenda. Świetny chłopak na boisku i poza nim. Muszę powiedzieć, że uwielbiam jego styl gry. Szybki, podejmuje na boisku dobre decyzje, włącza się do akcji ofensywnych. Przez te lata wygrał z Borussią bardzo wiele. Żałuję, że nie może dołożyć do tej kolekcji triumfu w Lidze Mistrzów - mówi Ricken.

Czy w sobotę Piszczek wywalczy siódme trofeum w barwach Borussii? Mecz o Superpuchar odbędzie się w Dortmundzie, a w okresie przygotowawczym Bayern nie prezentował dobrej formy - w okresie przygotowawczym wygrał tylko jeden z sześciu sparingów (3:2 z Chelsea), a przegrał aż cztery razy (m.in. 0:4 z Milanem). Mimo to mistrzowie Niemiec uchodzą za faworyta.