Rafał Majka drugi w Tour de Pologne. Wygrał Dylan Teuns

Ostatni etap to były 132 km podzielone na dwie pętle wokół Bukowiny. Świetnie przez cały dzień jechał Peters Sagan, który dzień wcześniej stracił koszulkę lidera. Słowak jechał w ucieczce, zdobywał kolejne punkty na premiach specjalnych, ale szans na zwycięstwo nie miał.

O wygraną do ostatnich metrów walczyła niemal cała dziesiątka klasyfikacji generalnej. Najszybszy na finiszu był Wout Poels (Sky), drugi był Adam Yates (Orica), a trzeci linię mety przejechał Rafał Majka. Polak chwilę później wściekle uderzył ręką w kierownicę. Wiedział wtedy, że nawet mimo bonifikat czasowych za trzecie miejsce na mecie etapu, strat do lidera wyścigu Dylana Teunsa nie odrobi i wyścigu po raz drugi w karierze nie wygra. Ostatecznie okazało się, że Majka do zwycięzcy stracił tylko dwie sekundy. Gdyby na ostatnim etapie był drugi, to on by wygrał.

- Dziękuję mojej drużynie za pomoc, dziękuję Peterowi Saganowi, bo bardzo mi pomógł. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Cieszę się, bo ciężko mi było po Tour de France. Za rok chcę wrócić i zrobić tu show, bo kibice są wspaniali - zapowiedział Polak w rozmowie z TVP.

Poziom tegorocznego wyścigu był bardzo wyrównany. Cała pierwsza trójka zmieściła się w trzech sekundach.

W klasyfikacji generalnej wyścigu w czołowej dwudziestce znalazło się jeszcze dwóch Polaków. 16. miejsce zajął Tomasz Marczyński, zaś 19. był Marek Rutkiewicz.

Przyszłoroczny wyścig Tour de Pologne wystartuje 4 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia.