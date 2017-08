Przedmiotem postępowania są niedrożne przejścia ewakuacyjne na stadionie (artykuł 38 przepisów o bezpieczeństwie i ochronie) oraz - przede wszystkim - "niedozwolony" transparent (artykuł 16 przepisów dyscyplinarnych).

Drugi zarzut, który UEFA stawia Legii związany jest z przedmeczową oprawą kibiców warszawskiego klubu. Na trybunach zaprezentowana została biało-czerwona kartoniada, na której widniał rok wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed nią, z dachu, zrzucone zostało płótno, które przedstawiało niemieckiego żołnierza, przykładającego pistolet do głowy chłopca, Powstańca Warszawy. Na oprawę składał się też transparent, na którym w języku angielskim napisane było "During the Warsaw uprising Germans killed 160 000 people. Thousands of them were children" ("Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi. Tysiące z nich były dziećmi").

UEFA rozpatrzy tę sprawę w czwartek 17 sierpnia, czyli w dzień pierwszego spotkania Legii z Sheriffem Tyraspol w IV rundzie eliminacji Ligi Europy.