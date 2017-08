SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Lewandowski z Piszczkiem o Superpuchar. MŚ w lekkoatletyce

SOBOTA

15:30 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

Gospodarze nie najlepiej rozpoczęli ten sezon ekstraklasy. W 1. kolejce, co prawda wygrali z Wisłą Płock, ale kolejne dwa mecze przegrali i z trzema punktami zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze jest rewelacją początku sezonu. Zabrzanie zajmują 3. pozycję, a to za sprawą Igora Angulo, który jest w fantastycznej formie. Hiszpan w trzech meczach zdobył już 6 goli(!) Mimo wszystko to Lechia będzie faworytem spotkania.

Typ Sport.pl: LECHIA

18:00 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin

Miedziowi mają na koncie 7 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce w meczu z Termalicą stracili gola na remis w doliczonym czasie gry. Dwa pierwsze mecze wygrali 1:0. Mało strzelają, ale jeszcze mniej tracą i są faworytem w spotkaniu z Pogonią. Szczecinianie mają na koncie już dwie porażki i nie zapowiada się by sprawili niespodziankę w Lubinie. Niepewni gry w drużynie Macieja Skorży są Spas Delew i Łukasz Zwoliński.

Typ Sport.pl: ZAGŁĘBIE

20:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

Legia Warszawa, która w ostatnią środę odpadła z dalszej walki o Ligę Mistrzów musi wreszcie zbierać punkty w ekstraklasie. W ostatniej kolejce Legioniści po wielkich mękach wygrali 2:0 z Sandecją. W eliminacjach Ligi Europy zagrają 17 sierpnia, więc mogą się skupić na ekstraklasie. Bruk-Bet Termalica ma na swoim koncie jedynie punkcik, który udało im się wyrwać w ostatniej minucie doliczonego czasu gry z Zagłębiem Lubin. W tym sezonie popularne "Słoniki" są głównym faworytem do spadku z ekstraklasy.

Typ Sport.pl: LEGIA

Przewodnik Kibica Sport.pl

17:00 PSG - Amiens

We Francji rozpoczyna się sezon piłkarski. PSG, które wydało rekordowe 222 miliony euro na transfer Neymara zagra z beniaminkiem Ligue 1, Amiens. Paryżanie to murowany faworyt nie tylko tego spotkania, ale również główny kandydat do zwycięstwa w całej lidze.

Typ Sport.pl: PSG

20:30 Borussia Dortmund - Bayern Monachium

Mecz o Superpuchar Niemiec. Borussia w poprzednim sezonie wygrała Puchar Niemiec, a Bayern wygrał Bundesligę. Do klubu z Dortmundu w letnim okienku transferowym przybyli Maximilian Philippem, Omerem Toprak i Mahmoud Dahoud. Bayern wzmocnili James Rodriguez, Corentin Tolisso, a wykupiony z Juventusu został Kingsley Coman. Mimo słabym występów Bawarczyków w przedsezonowych meczach towarzyskich, to właśnie piłkarze Carlo Ancelottiego są faworytem tego meczu.

Typ Sport.pl: BAYERN

LEKKOATLETYKA. MŚ W LONDYNIE:

21.25 finał rzutu dyskiem

Liczymy na naszą dwójkę - oczywiście obrońcę tytułu Piotra Małachowskiego oraz mistrza Polski Roberta Urbanka. Małachowski długo nie mógł odnaleźć formy, ale niedawno, w Cetniewie wreszcie odpalił - wygrał konkurs rzutem na 67,68 m, a potem, w dodatkowej pozakonkursowej serii rzucił aż 69,19 m, co jest drugim tegorocznym wynikiem na świecie.

22:05 - finał skoku w dal mężczyzn

Tomasz Jaszczuk wynikiem 8,18 m ustanowił niedawno rekord życiowy - to szósty w historii polskiej lekkoatletyki rezultat. Kolejnym celem jest atak na rekord Polski Grzegorza Marciniszyna (8,28 m) - czy może to nastapić w Londynie?

23:45 finał 100 m mężczyzn

Mistrzostwa świata w Londynie to ostatnia wielka impreza Usaina Bolta. Jamajski sprinter rozpocznie złote medalobranie od koronnej konkurencji - finału stumetrówki

Pozostałe wydarzenia:

2. kolejka I Ligi, pozostałe mecze 1. kolejki Ligue 1

NIEDZIELA

15:30 Jagiellonia Białystok - Sandecja Nowy Sącz

Gospodarze jako jedyna drużyna w ekstraklasie wygrała wszystkie mecze. Jest zdecydowanym faworytem spotkania z tegorocznym beniaminkiem, który jeszcze nie strzelił gola. Z Jagiellonii odszedł lider środka pola Jacek Góralski, który przeniósł się do Łudogorca Razgrad. Mimo to, Jagiellonia nie powinna mieć większych problemów z Sandecją.

Typ Sport.pl: JAGIELLONIA

18:00 Cracovia - Lech Poznań

Obie drużyny mają po 4 punkty w tabeli ekstraklasy. Lech wreszcie zaczął strzelać. Najpierw w 3. kolejce pokonał Piasta 5:1, a w rewanżu eliminacji Ligi Europy zremisował z Utrechtem 2:2. Cracovia w ostatniej kolejce mimo porażki zagrała dobry mecz z Koroną. Wydaje się, że bardzo prawdopodobnym wynikiem w meczu przyjaźni, będzie bramkowy remis.

Typ Sport.pl: REMIS

Przewodnik kibica Agora

15:00 Arsenal - Chelsea

Dwa londyńskie kluby spotkają się w meczu o Tarczę Wspólnoty, czyli odpowiednik Superpucharu. W towarzyskim meczu przedsezonowym Chelsea wygrała 3:0, ale to Arsenal wygrał w finale Pucharu Anglii.

Typ Sport.pl: REMIS

LEKKOATLETYKA. MŚ W LONDYNIE

16:00 - finał maratonu kobiet

Pobiegną dwie Polki, Katarzyna Kowalska i Izabela Trzaskalska, ale faworytką do złota będzie Kenijka Mary Keitany, która w tym roku w Londynie pobiła rekord świata czasem 2:17:01

22:35 - finał pchnięcia kulą mężczyzn.

Mamy tu trzech naszych muszkieterów: Michała Haratyka, Jakuba Szyszkowskiego i oczywiście Konrada Bukowieckiego, naszego młodzieżowego mistrza Europy, choć w sezonie dalej pchał Haratyk - 21,88 m przy 21,59 m Bukowieckiego.

23:50 - finał 100 m kobiet

Trzymamy kciuki, by w finale znalazła się Ewa Swoboda, choć będzie arcytrudno!