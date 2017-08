Pary IV rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy:

Shkendija - Milan

Vardar - Fenerbahce

AJax - Rosenborg

Osijek - Austria Wiedeń

Crvena Zvezda - Krasnodar

Altach - Maccabi Tel Awiw

BATE - Olexandriya

Club Brugge - AEK Ateny

Maritimo - Dynamo Kijów

Dinamo Zagrzeb - Skenderbeu

Łudogorec - Suduva

Panathinaikos - Athletic

Apollon - Midtjylland

Domzale - Olympique Marsylia

Partizan - Videoton

FH - Braga

Everton - Hajduk Split

Utrecht - Zenit

Legia - Sheriff

Viitorul - RB Salzburg

Viktoria Pilzno - AEK Larnaka

PAOK - Ostersund

Sheriff Tiraspol to 15-krotny mistrz Mołdawii. Zajmuje 145. miejsce w rankingu UEFA. W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Sheriff przegrał dwumecz z Qarabaem (1:2).

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 17 sierpnia, rewanże tydzień później. Jeśli Legia awansuje do fazy grupowej, to będzie rozstawiona w drugim koszyku. To jedyna polska drużyna, jaka nadal gra w pucharach - Arka Gdynia odpadła z Midtjylland, natomiast Lech Poznań z Utrechtem. Jagiellonia Białystok odpadła w II rundzie eliminacji z Gabalą.