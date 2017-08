Sebastian Warda nowym zawodnikiem ONICO Warszawa

– Dołączam do drużyny, która ma przed sobą ciekawie zapowiadający się sezon. Liczę, że będziemy osiągać dobre wyniki, a ja rozwinę swoje umiejętności – powiedział Sebastian Warda. – Miałem inne propozycje, ale ta z Warszawy była najlepsza. Cieszę się, że będę zawodnikiem ONICO – zadeklarował. – Wiem, z kim przyjdzie mi walczyć o miejsce w wyjściowym składzie, ale nie chcę skupiać się na nazwiskach, które znajdą się w szóstce. Najważniejsze jest dobro zespołu – dodał.

Sebastian Warda ma 28 lat i mierzy 205 cm. Przygodę z siatkówką rozpoczął w Chemiku Olsztyn. Z Warmii przeniósł się do Jokera Piła, a stamtąd – do BBTS-u Bielsko-Biała. W sezonie 2011/2012 bronił barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a w sezonie 2012/2013 – Effectora Kielce. Kolejne trzy lata spędził w MKS-ie Będzin. W ostatnim sezonie reprezentował natomiast Aluron Virtu Wartę Zawiercie, z którym awansował do PlusLigi.

Sebastian Warda o miejsce w wyjściowym składzie ONICO Warszawa rywalizować będzie z Andrzejem Wroną, Jakubem Kowalczykiem i Janem Nowakowskim. Stołeczny klub przygotowania do nowego sezonu ligowego rozpocznie w poniedziałek 7 sierpnia.