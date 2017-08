- Mój przyjacielu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Chcę podziękować Ci za wsparcie, którym mnie obdarzyłeś, za wszystko czego mnie nauczyłeś i za wspólnie spędzony czas. Trzymaj się i nigdy nie zmieniaj. Kocham Cię, braciszku - napisał Luis Suarez i opublikował zdjęcie z finału Ligi Mistrzów.

W czwartkowe popołudnie Barcelona poinformowała, że przedstawiciele Neymara wykonali przelew i Brazylijczyk stał się wolnym piłkarzem. Kilka godzin później PSG potwierdziło podpisanie kontraktu z brazylijskim gwiazdorem.

Neymar podpisał pięcioletnią umowę i na jej mocy zarobi 225 milionów euro, co uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie.

- Odkąd przyjechałem do Europy PSG, było jedną z najbardziej konkurencyjnych i ambitnych drużyn. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by pomóc nowej drużynie. Chce się rozwijać i przynieść jak najwięcej radości kibicom PSG - mówi Neymar cytowany przez 101greatgoals.com.