Liga Europy. Znamy potencjalnych rywali Legii Warszawa

Legia znajdzie się wśród rozstawionych drużyn z 16. najwyższym współczynnikiem. Wyżej rozstawione w rankingu klubowym UEFA są chociażby takie ekipy jak Zenit St. Petersburg, Dynamo Kijów, Ajax czy AC Milan.

Bardziej interesują nas jednak nierozstawione drużyny. Teoretycznie najgroźniejszym rywalem może być Panathinaikos. Pozostali możliwi przeciwnicy to - według współczynnika UEFA - Maritimo, Rosenborg, Hajduk Split, Szeryf Tyraspol, Apollon, Ołeksandria, Videoton, Crvena Zvezda, Szkenderbeu, Utrecht, AEK, Altach, AEK Larnaka, Hafnarfjordur, Viitorul Constanta, NK Osijek, FK Vardad, Ostersunds, Szkendija oraz Suduva.

Losowanie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy w piątek o 13.00. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 17 sierpnia, rewanże tydzień później. Jeśli Legia awansuje do fazy grupowej, to będzie rozstawiona w drugim koszyku. To jedyna polska drużyna jaka nadal gra w pucharach - Arka Gdynia odpadła z Midtjylland (1-2, 3-3 w dwumeczu), natomiast Lech Poznań z Utrechtem (2-2, 3-3 w dwumeczu). Jagiellonia Białystok odpadła w II rundzie eliminacji z Gabalą.