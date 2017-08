W czwartkowe popołudnie Barcelona poinformowała, że przedstawiciele Neymara wykonali przelew i Brazylijczyk stał się wolnym piłkarzem. Kilka godzin później PSG potwierdziło podpisanie kontraktu z brazylijskim gwiazdorem.

Neymar podpisał pięcioletnią umowę i na jej mocy zarobi 225 milionów euro, co uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie.

- Odkąd przyjechałem do Europy PSG, było jedną z najbardziej konkurencyjnych i ambitnych drużyn. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by pomóc nowej drużynie. Chce się rozwijać i przynieść jak najwięcej radości kibicom PSG - mówi Neymar cytowany przez 101greatgoals.com

Wszystko wskazuje na to, że PSG zaprezentuje nowego piłkarza przed sobotnim meczem z Amiens. Początkowo planowano prezentację pod wieżą Eiffla, ale Paryżanie zrezygnowali z tego pomysłu z uwagi na zagrożenie terrorystyczne.

Transfer Neymara to największa transakcja w historii piłki nożnej. Dotychczas najwyższym transferem było kupienie Paula Pogby, który przeszedł z Juventusu do Manchesteru United za 105 mln euro.