Neymar w PSG. Jeden transfer jak całe ostatnie okienko

279 mln euro. Właśnie tyle wydało na transfery 20 klubów piątej najlepszej ligi europy w lecie 2016 roku. Liczba nie powala. Tym bardziej jeśli zestawimy ją z 698 milionami, które przeznaczyły na nie kluby Bundesligi, 855 milionami w Serie A, czy rekordowym 1,772 mld z bogatej Premier League.

Jednorazowy wydatek sięgający 222 milionów robi jednak wrażenie. Nigdy jeszcze żaden klub za piłkarza nie zapłacił nawet połowy tej sumy. Mało tego, tylko dwa razy w historii zdarzyło się, by ktoś w całym okienku wydał łącznie więcej pieniędzy. W 2014 roku zakupy na 255 mln euro zrobił Manchester United, a rok później o 11 mln przebił go Manchester City. Ten czas w którym w klubach za dużą kasę pojawili się m.in. Angel di Maria, Luke Shaw, Ander Herrera i Marcos Rojo (MU) czy Raheem Sterling, Kevin De Bruyne i Nicolas Otamendi (Man. City) i tak wydawał się szaleństwem.

PSG na zakupach

Podobnie zresztą jak dotychczasowe najdroższe zakupy ekipy z Parc des Princes. Z wypchanym petrodolarami portfelem ta w 2013 roku wydała 156 milionów euro, co po 169 mln AS Monaco było dotychczas największym szastaniem pieniędzmi we Francji.

Co prawda starczyło to na kilku przydatnych na lata piłkarzy jak Edinson Cavani (64,5 mln) czy Marquinhos (31,4 mln), ale oczekiwanych sukcesów w Europie nie dało. Trudno było powiedzieć, by ilość przełożyła się na jakość. Tym razem ma być inaczej. „Kupmy mniej, a porządniej” – pomyśleć musieli działacze PSG. I tak na razie czynią. Transfer Neymara jest dopiero drugą gotówkową transakcją tego lata. Wcześniej odnotować trzeba jedynie przejście do Paryż za 16 mln Yurija Berchiche’a

Do teraz PSG było na 4. miejscu jeśli chodzi o wydatki na piłkarzy w tym dziesięcioleciu. Od 2010 do 2016 roku katarscy właściciele kluby zrobili przelewy na 691 mln euro, płacąc więcej niż. m.in. piąta w zestawieniu Barcelona czy siódmy Real Madryt.

Po tym okienku Paryżanie prawdopodobnie jedynie zbliżą się do podium. Królem wydatków, z dobrze ponad miliardem euro pozostanie Manchester City. The Citizens również tego lata pasa nie zaciskają. Już wydali ok. 240 milionów euro. Około165 mln wypłynęło z kasy Czerwonych Diabłów (łącznie przez 7 lat nieco ponad miliard euro), a 130 milionów za nowych graczy zapłaciła w tym sezonie trzecia w zestawieniu Chelsea (łącznie przez 7 lat prawie miliard euro). To dopiero początek sierpnia.

*Dane za Football Observatory