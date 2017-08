Siatkówka. ONICO Warszawa bez zawodnika!

Sara Kalisz (inf. własna/onicowarszawa.pl)

Siatkarze Lotosu Trefl Waldemar Świrydowicz (nr 12) i Mikko Oivanen (nr 4) (Fot. Rafał Malko / Agencja Gazeta)

Mimo że w większości klubów ruszyły już przygotowania do sezonu, to w części nadal dochodzi do zmian kadrowych. Jednym z nich jest ONICO Warszawa, które w czwartek poinformowało o rozstaniu ze środkowym bloku, Waldemarem Świrydowiczem. Jego kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron.

Waldemar Świrydowicz w ONICO Warszawa występował przez ostatnie trzy sezony. Rozegrał w tym czasie 64 mecze (185 setów) i zdobył 352 punkty - 248 atakiem przy 61 proc. skuteczności, 95 blokiem i 9 zagrywką. – Moja przygoda z ONICO Warszawa dobiegła końca. Dziękuję zarządowi, kolegom z drużyny i sztabu szkoleniowego, pracownikom klubu oraz przede wszystkim kibicom za rewelacyjną współpracę. Moja siatkarska przyszłość nie jest jeszcze znana. Wiem jednak, że z fanami wciąż spotykać się będę na organizowanych przeze mnie wakacyjnych obozach sportowych. Serdecznie na nie zapraszam – mówi Waldemar Świrydowicz. - W imieniu swoim i całego klubu chciałabym podziękować Rysiowi – bo tak wszyscy nazywali Waldka – za czas spędzony w Warszawie. Miał on spory wkład w wyniki, które osiągaliśmy – komentuje odejście zawodnika Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. – Prywatnie bardzo lubię Waldka i jego rodzinę. Życzę mu wszystkiego dobrego – dodaje. Klub zapowiada, że niedługo poda nazwisko zawodnika, który zastąpi Świrydowicza. Będzie to siódmy transfer przed sezonem 2017/2018. Wcześniej do drużyny dołączyli Damian Wojtaszek (Asseco Resovia Rzeszów), Wojciech Włodarczyk (Indykpol AZS Olsztyn), Jan Nowakowski (Łuczniczka Bydgoszcz), Sharone Vernon Evans (Mississauga Pakmen), Antoine Brizard (Spacer's Toulouse) i Nikola Gjorgiew (Toray Arrows). Poza tym stanowisko Jakuba Bednaruka zajął Stephane Antiga, a klub przedłużył umowy między innymi z Andrzejem Wroną i Guillaume Samicą. Nie brakowało także pożegnań. Z zespołu odeszli Michał Filip (Cerrad Czarni Radom), Marcin Kocik, Maciej Olenderek (Lotos Trefl Gdańsk), Łukasz Łapszyński (Świętokrzyska Siatkówka Kielce), Przemysław Smoliński (Cuprum Lubin) oraz Paweł Halaba (VK Jihostroj Ceské Budejovice). Karierę skończył Paweł Zagumny – tuż po tym został dyrektorem sportowym ONICO Warszawy.

