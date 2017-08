Wcześniej hiszpańska liga nie przyjęła czeku od adwokata Neymara. Hiszpanie nie chcieli zgodzić się na transfer argumentując, że PSG złamie w ten sposób przepisy finansowego fair play. Paryżanie przekazali pieniądze Neymarowi po to, by ten mógł się wykupić.

Jak poinformowała Barcelona na swojej stronie przedstawiciele Neymara nie podali przyczyny rozwiązania kontraktu. Wiadomo jednak, że podpisze on pięcioletni kontrakt z PSG. Prawdopodobnie już do tego doszło. Jak przekazał szef działu piłka nożna radia RMC Sport, Brazylijczyk miał parafować nową umowę w stolicy Katalonii. Oficjalnie PSG ma ogłosić to wieczorem. Potem piłkarz uda się w podróż do Paryża. Wszystko po to by zagrać w sobotnim meczu z Amiens

Transfer Neymara to rekordowa transakcja w historii piłki nożnej - do tej pory najdroższy był Paul Pogba, który przeszedł z Juventusu do Manchesteru United za 105 mln euro.