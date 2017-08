Na trybunach zaprezentowana została biało-czerwona kartoniada, na której widniał rok wybuchu powstania. Przed nią, z dachu, zrzucone zostało płótno przedstawiające niemieckiego żołnierza przykładającego pistolet do głowy chłopca, małego powstańca. Na oprawę składał się też transparent, na którym w języku angielskim napisano "During the Warsaw uprising Germans killed 160 000 people thousands of them were children" ("Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi, tysiące z nich były dziećmi"). Kadr użyty w oprawie pochodzi z filmu ”Idź i patrz” radzieckiego reżysera Elema Klimowa.

Hołd oddany przez kibiców Legii przykuł uwagę światowych mediów. O oprawie i obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego napisały m.in. serwisy internetowe "Sports Illustrated", "Daily Mail", czy calciomercato.com. "SI", jedno z największych mediów sportowych w Stanach Zjednoczonych, podkreśliło, że warszawscy fani słyną z prawicowych poglądów i patriotyzmu, a środowa oprawa nie była pierwszą upamiętniającą ważne wydarzenia w historii Polski.

"Daily Mail" natomiast zwraca uwagę na ewentualne konsekwencje, jakie Legia może ponieść za zaprezentowanie oprawy. W 2012 roku za transparent związany z Powstaniem Warszawskim pokazany podczas spotkania eliminacji Ligi Mistrzów ukarany finansowo przez UEFA został Śląsk Wrocław. Kilkanaście miesięcy później europejska organizacja zabroniła natomiast wrocławianom zaprezentowania oprawy poświęconej rzezi wołyńskiej. Wynika to z przepisów UEFA, która nie chce, by na stadionach w meczach przez nią organizowanych pojawiały się jakiekolwiek treści o znaczeniu politycznym.

Według Mirosława Starczewskiego, wiceprezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Legii żadne kary jednak nie grożą, a oprawa została zaakceptowana przez UEFA. - Federacja zgodziła się, by klub uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - stwierdził działacz w rozmowie z "Gazetą Stołeczną".

Legia wygrała z Astaną 1:0 po golu Jakuba Czerwińskiego, ale ze zmagań o fazę grupową Ligi Mistrzów odpadła. W pierwszym spotkaniu Kazachowie wygrali 3:1 i to oni zagrają w rundzie play-off.