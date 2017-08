Jak informuje BBC, Neymar na mocy pięcioletniej umowy dostanie w Paryżu 225 milionów euro, co uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Piłkarz wciąż nie jest jeszcze oficjalnie zawodnikiem PSG, ale transfer powinien zostać wkrótce sfinalizowany. Wicemistrzowie Francji za gwiazdora Barcelony zapłacą 222 mln euro, tyle wynosi klauzula wykupu Neymara, jaką ten ma zapisaną w kontrakcie podpisanym w zeszłym roku z Barceloną.

Spekuluje się, że głównym powodem, dla którego skrzydłowy opuszcza Katalonię, nie są jednak pieniądze, a ambicja. Zawodnik chce wyjść z cienia Messiego i być w Paryżu liderem, którym w Barcelonie jeszcze przez wiele lat nie zostanie. - Nie może być tutaj protagonistą, bo najlepszy zawsze będzie Messi - przyznał kilka dni temu na konferencji prasowej obrońca Blaugrany Gerard Pique.

Dziennik "El Pais" sugeruje, że momentem przełomowym dla Neymara, gdy ten podjął decyzję o zmianie klubowych barw, było rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko PSG. Barcelona dokonała wtedy rzeczy wydawałoby się niemożliwej i awansowała do ćwierćfinału, choć w pierwszym meczu przegrała z Paryżanami aż 0:4. Bohaterem zwycięskiej pogoni na Camp Nou zakończonej wygraną 6:1 był Neymar, który zdobył dwie bramki, zaliczył asystę i wywalczył rzut karny. Mimo wszystko po meczu więcej uwagi znowu poświęcano Messiemu, a konkretnie ikonicznemu już dla sympatyków Barcelony zdjęciu, na którym świętuje on awans z kibicami.

Według dziennikarzy "El Pais" po tym spotkaniu Brazylijczyk zdał sobie sprawę z faktu, że w Katalonii nigdy zostanie gwiazdą na miarę reprezentanta Argentyny. Mimo że zaledwie kilka miesięcy wcześniej przedłużył kontrakt z Barceloną, miał zacząć coraz poważniej myśleć o przeprowadzce do Paryża. Prezes PSG Nasser Al-Khelaifi nakłaniał go zresztą do tego ubiegłego lata i choć rozmowy były zaawansowane, ostatecznie zawodnik pozostał w Hiszpanii.

Neymar do Barcelony przeszedł w 2013 roku z Santosu. Z katalońskim klubem na krajowym podwórku dwukrotnie zdobył mistrzostwo, trzy razy triumfował w Pucharze Króla, a także raz w Superpucharze. Oprócz tego wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata.